Kirk Hammett z METALLICY představuje vlastní značku kávy Ghoul Screamer

Metalový byznys s kávou se opět rozrostl. Kytarista legendární METALLICY Kirk Hammett uvádí na trh vlastní značku s názvem Ghoul Screamer. Kirkova vytříbená kávička pochází z El Salvadoru. Grafiku obalu mu vytvořil Dan Kurz z ATARI TERROR.

Značka Ghoul Screamer je výsledkem spolupráce mezi Kirkem Hammettem, firmou KHDK veterána hudebního průmyslu Davida Karona a společností Dark Matter Coffee. Oku lahodící grafiku na obalech libové kávy má na svědomí osobitý český grafik Dan Kurz, zpěvák kapel ATARI TERROR a také KURTIZÁNY Z 25. AVENUE. O design obalu se zase postarala jihoafrická zpěvačka Jennifer Ferguson.

Kirk Hammett se tak přidává k zástupu umělců, kteří produkují kávu vlastní značky. Bubeník ANTHRAX Charlie Benante představil v roce 2015 dvě své značky Be All End All a Forever Metal. Baskytarista MEGADETH David Ellefson zase loni představil vlastní směs Kenya Thrash a dokonce otevřel v minnesotském Jacksonu svou vlastní kavárnu .

Se společnost Dark Matter Coffee spolupracují také MASTODON, jejichž káva nese název jejich čtvrtého studiového alba Crack The Skye. Pokud byste si chtěli vychutnat kafíčko od Kirka Hammetta, jeho směs Ghoul Screamer je dostupná ZDE.