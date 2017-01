KISKE: Weikathovi jsem odpustil už dávno

Japonský magazín Burrn! uveřejnil titulní příběh o reunionu klasické sestavy HELLOWEEN. Pumpkins United přehrají materiál z více než třicetileté historie souboru a 25. listopadu je máme v Praze.

Michael Kiske odpovídá v mnohastránkovém materiálu na řadu otázek. Některé z odpovědí se objevily v angličtině a my vám je nyní přinášíme.

Dle Michaela Weikatha stojí za reunionem Kai Hansen. „Kai byl vždycky o kus napřed před námi. Reunion chtěl a navrhoval už řadu let.“ Michael Kiske byl prý poslední, kdo se k tomu vyjádřil. „Byl to Kai, kdo mě dotlačil do bodu, kdy jsem řekl: ‚pojďme do toho‘. Členové HELLOWEEN se hodně vyjadřovali ve smyslu, že reunion bude a management o tom taky přemýšlel mnoho let, ale mě se nikdo nezeptal. Až jsem to sám nadhodil v backstagi a ukázalo se, že všichni čekali na mě,“ říká Kiske.

Jeho pocity ohledně reunionu vyjádřil následovně. „Je důležité to dělat pod hlavničkou HELLOWEEN. Bude to zajímavé a sranda. Máme v plánu hodně věcí a pro mě to bude zábavný ozdravný proces. Cítím se skvěle a ulevilo se mi, už to dál jinak nešlo. Nechtěl jsem umřít s tím, že ten problém zůstane nevyřešený. Velice se mi ulevilo a necítím už žádnou zášť. Reunion ve mně rostl, až jsem si jednoho dne uvědomil, že už k HELLOWEEN necítím pražádný hněv.“

Weikath s Kiskem se dlouhá léta nemohli ani vidět a o nápravě jejich pokřiveného vztahu hovoří takto. „Když jsme se potkali po dlouhé době, zeptal se mě Michael, ‚co jsem udělal, že mi nemůžeš prominout?‘ A já mu na to řekl, ‚prominul jsem ti už dávno‘“ uvádí Kiske. Weikath zase tvrdí, že měl Kiskeho číslo v mobilu, ale neví, proč mu ta dlouhá léta nezavolal. Zdá se, že čas všechny rány zahojil.

Poslední věc, která víří diskuse je zpěv písní z éry Andiho Derise. „Myslím, že bych měl zpívat písně z Andiho éry, on zpívá staré věci, takže je fajn nápad, abychom oba zpívali obé,“ myslí Kiske. „Andi a Michael by měli zpívat dohromady v duetu a vokály sdílet. Není to takto zajímavější? A já umím zpívat taky. Klidně i v duetu. Máme tři zpěváky v této sedmičlenné sestavě. Nebo spíše, dva zpěváky a jednoho řvouna,“ uzavírá Kai Hansen.