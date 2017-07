KOBRA AND THE LOTUS s novým emocionálním klipem. Za čtyři týdny na More Than Festu

Kanadský rock/metalový poklad KOBRA AND THE LOTUS vydali v květnu svou desku „Prevail I“. Pod vedením charismatické vokalistky Kobry Paige, nyní představují video zpracování písně „Light Me Up“. Kobra a její tygři se představí na zvolenském More Than Festu.

„Hudba je univerzální jazyk. A díky této vlastnosti má ohromnou možnost léčit a dávat lidem naději a sílu. Jsme silnější, než si myslíme, ale někdy je naše víra v sebe sama pod palbou. Respektive, naše vnímání smyslu může být zkoušené. Když ztratíme náš cíl, přestaneme si věřit a naše vášeň bojovat v tomto životě začne slábnout. Tato píseň je velice blízko našim srdcím a má v sobě naději, že pomůže ostatním, aby si nepřestávali věřit. Každý je důležitý. Nikdy nezapomeňte, že žádný člověk na světě nepřišel na tajemství života, jakkoli moc se zdá, že to má vše pořešeno. Pro lidi, kteří se nemají a koho obrátit, doufám, že naše písně je najdou v hodině nejpotřebnější. Ať vás povzbudí a vy si uvědomíte, že všichni určitým způsobem zapadáme do tohohle obrazu, který nazýváme život. Pojďme se bavit o depresi. Pojďme se bavit o tom, že každý má příběh, o kterém ostatní neví. Je v pořádku nebýt neustále v pohodě,“ komentuje nové video Kobra.

Kapela se představí na slovenském More Than Festu ve Zvolenské Slatině, a to v sobotu 19. 8. večer.