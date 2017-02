Koncert MARDUK v Oaklandu byl zrušen kvůli bezpečnostním obavám

Sobotní koncert blackmetalistů MARDUK v kalifornském Oaklandu musel být zrušený kvůli problémům s bezpečností. Na možné nebezpečí poukázala tamní antifašistická organizace.

Den před sobotním vystoupení MARDUK v Oakland Metro Operahouse vydali pořadatelé na popud místního policejního oddělení prohlášení. V něm uvedli: „Za poslední týden jsme pročetli mnoho rozhovorů s kapelou z posledních dvaceti let a nezjistili jsme, že by jakkoliv propagovala fašismus. Ovšem kvůli výhružkám, které jsme obdrželi, nemůžeme riskovat. V zájmu bezpečnosti, neboť by nám to stejně později nařídilo oaklandské policejní oddělení, se koncert MARDUK 18. února ruší.“

Několik dní před tím se na Facebooku proti koncertu vyslovila organizace Anti-Fascist Action Bay Arena. Ve zveřejněném statusu označila skupinu za „blackmetalovou kapelu ze Švédska proslulou rasismem, která čerpá slávu z opěvování nacistů a píše skladby o pohlavárech SS a antisemitismu.“ Dále tvrdila, že nejnovější album „Frontschwein“ je „celé o Třetí říši. Název alba je přezdívkou nacistického polního maršála jménem Walter Model, jenž byl znám svou krutostí.“ Dále poukázala hlavně na alba „Panzer Division Marduk“ a „Warshau“.

Informace o tom, že celá diskografie kapely je protkaná písněmi s nacistickou tématikou, není žádnou novinkou, což dokazují skladby jako „Night Of The Long Knives“, „Deathmarch“, „To The Death´s Head True“, „Afrika“, „The Blonde Beast“ nebo „The Hangman Of Prague“. Poslední dvě zmíněné písně pojednávají o zastupujícím říšském protektoru Protektorátu Čechy a Morava Reinhardu Heydrichovi, který si celosvětově vysloužil přezdívku pražský kat.

Zakládající kytarista MARDUK Morgan Steinmeyer Håkansson se v roce 2013 v jednom z rozhovorů vyjádřil k obvinění z asociace s nacionálním socialismem: „Nebyl jsem překvapený, protože mě nepřekvapí už nic. Zaskočila mě však stupidita. Je zvláštní, že se může zpívat o některých historických událostech, ale o jiných ne. Jsem fascinován určitými historickými aspekty a my o nich budeme psát texty tak dlouho, dokud nám přijdou inspirativní. Ať už se to týká třeba 2. světové války, protože mně to nevadí. Pokud s tím má někdo problém, může jít do prdele. SLAYER, MOTÖRHEAD, ti všichni už o tomhle tématu psali před námi a já nevidím důvod, proč bychom my nemohli dělat to samé.“