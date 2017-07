KORPIKLAANI vypouštějí druhou píseň z chystaného DVD z Masters of Rock

U nás velmi oblíbený lesní klan Finů se rozhodl poprvé vydat své vystoupení na DVD a zvolil si k tomu dvě vystoupení z Masters of Rock, konkrétně z let 2014 a 2016. „Live at Masters of Rock“ vychází 25. srpna.

Během koncert v roce 2016 přišli na pódium hosté Tero Hyvälouma (další houslista) a Toni Perttula (další hráč na akordeon), který jako by z oka vypadl svému bratrovi Samimu. O mixing se postaral sáme frontman Jonne Järvelä.

„Toto je naše první DVD a jsme na něj náležitě pyšní. Nemá žádné zvukové stopy na pozadí, žádné sbory, žádné samply, jsou tam všechny zachyceny všechny chyby. Jsme to my, KORPIKLAANI, čirý rock ’n‘ roll,“ komentuje Jonne.

„My to máme takto, větší show znamenají více folkových muzikantů, což je levnější než pyro. Kupříkladu můj brácha s námi hrál za pár piv a to ani moc nepije!,“ říká Sami Perttula.