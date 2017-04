Křest nového EP REST IN HAZE doprovodí v Praze THE ILLS

V lednu vypustili lákavý singl Don't Play Dead, 11. dubna vyjde vysočanským rockerům Rest in Haste EP Fail to Retry, které stvrdí, že mnoho energičtějších kytarových kapel u nás nemáme. Na produkci čtyř skladeb pracovala kapela spolu s člověkem nejpovolanějším – J. Robbinsem, spolupracovníkem Clutch, Murder by Death, The Sword či Coliseum. Součástí EP budou i dva remixy, které svým houseovým, respektive noiseovým zaměřením výrazně vybočí ze stylového směřování kapely. „Chtěli jsme, aby to bylo opravdu radikálně jiné než naše písně,“ říká k tomu kapela, pro kterou půjde o nástupce alba The Realistic Sounds of Rest in Haste z roku 2014. Hosty pražského koncertu budou uhrančiví slovenští rockeři The Ills, jedna z mála lokálních kapel, které se aktuálně daří i mezinárodně. Právě v Praze zahájí The Ills evropské turné, které následně obsáhne koncerty v Německu, Dánsku, Švédsku, Holandsku, Belgii a Rakousku. The Ills se ve své hudbě zručně pohybují na hraně okamžité uhrančivosti a instrumentální spletitosti, která láká k návratům. Vstup na křest bude bezplatný, pokud dorazíte s aktuálním vydáním časopisu Full Moon. To bude na místě k pořízení za 79 korun. Samotné EP Fail to Retry pak obdrží s dubnovým číslem všichni předplatitelé Full Moonu. Rest in Haste + The Ills + Pris (pražský křest) 11. dubna 2017, 20:30 Praha, klub FAMU Rest in Haste (brněnský křest) 14. června 2017 Brno, Kabinet múz

EP Fail to Retry vychází a křest se koná v rámci projektu Full Moon Forum, který v roce 2017 podporuje Ministerstvo kultury ČR.