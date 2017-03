Kytarista MARDUK se vyjádřil ke zrušení koncertu kvůli antifašistům

Zakládající kytarista Morgan Steinmeyer Håkansson okomentoval zrušení únorového koncertu MARDUK v kalifornském Oaklandu kvůli obavám z bezpečnosti před protestujícími antifašisty.

V únoru jsme vás informovali , že koncert MARDUK v kalifornském Oaklandu musel být na žádost policie zrušen kvůli obavám o bezpečnost jejich účastníků. Proti akci totiž hlasitě vystupovala antifašistická organizace Anti-Fascist Action Bay Arena. Policie se obávala, že by protestující antifašisté mohli ohrožovat bezpečnost veřejnosti, a tak přinutila organizátory k odvolání koncertu.

Morgan Steinmeyer Håkansson se k incidentu vyjádřil následovně: „Jedná se o hrstku spratků, kteří by chtěli rozhodovat, co by lidé měli poslouchat nebo vidět. Nejsou spokojení se svými životy, a tak protestují a způsobují problémy ostatním. Celá věc se vymkla kontrole, a tak se policisté rozhodli naše vystoupení zrušit z bezpečnostních důvodů. Jinak by se akce konala, protože jsme si to přáli my i organizátoři. Rozhodně se však vrátíme zpátky, plánujeme se vrátit na přelomu srpna a září.“

Håkansson vyvrátil, že by byl z výsledku incidentu zklamaný: „Svět je přeplněný retardama, takže podobné sračky se stávají běžně. Každý cirkus má svého klauna. Nehodlám se tím zbytečně zabývat. Hodíme to za hlavu, tak jako jsme to již v minulosti udělali s jinými problémy. Nevnímám to jako něco hrozného. V srpnu a září bychom se chtěli do Severní Ameriky vrátit. Potom zřejmě zamíříme do studia.“

Krátce po zrušení koncertu byl Håkansson dokonce dotázán, zda se ztotožňuje s nacistickou ideologií, načež rázně odpověděl: „Ne. Pokud zpíváš o něčem tak, jak se to ve skutečnosti stalo, a píšeš o tom objektivně, proč by z toho měl být nějaký problém?“