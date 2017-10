Láďa Křížek vyráží na turné s KREYSON

Kapela KREYSON je v životní formě a vyjíždí na „BEST OF KREYSON TOUR 2017“!

Láďa Křížek sestavil současný KREYSON se světoznámými muzikanty a představil kapelu ve hvězdné sestavě: kytary - Roland Grapow (MASTERPLAN, ex-HELLOWEEN) a Michal Kůs (EAGLEHEART), basová kytara - George Rain (CITRON, SEBASTIEN) a bicí - Mike Terrana (ex-RAGE, ex-TARJA).

Po úspěšných vystoupeních na třech největších festivalech v České republice připravují nyní koncertní turné. Kapela navíc pokračuje ve spolupráci s britským producentem Chrisem Tsangaridesem, s nímž právě chystá druhou píseň současného KREYSON. Tu představí, vedle největších hitů, na nadcházejícím turné, které zavítá do sedmi českých a moravských měst.

Půjde o jedinečnou událost na české hudební scéně, kdy vedle nenapodobitelného zpěváka Ládi Křížka, stanou poprvé na samostatném turné muzikanti par excellence – světoznámý bubeník Mike Terrana a ex-kytarista legendárních HELLOWEEN, Roland Grapow. Hudebníci, jací ještě nikdy nebyli součástí žádné heavy metalové kapely v naší zemi.

Sen mnoha fanoušků největších Křížkových hitů, které v tehdejším Československu formovaly vkus celé rockové generace 90. let, se stává skutečností! Spolu s těmito hity zazní také zbrusu nové písně aktuální sestavy.

Speciálním hostem turné budou havířovští hard-rockeři BASTARD. Kapela, v jejíž řadách najdeme bývalé členy CITRON, či DOGY, působí na scéně od roku 1993. Po nedávném znovuvzkříšení je opět aktivní na tuzemských podiích i ve studiu a její koncerty jsou čím dál víc populárnější.

BEST OF KREYSON TOUR 2017 (host: BASTARD) 28.11. Brno (KC Semilasso) 29.11. Ostrava (Garáž) 01.12. Zlín (Masters of Rock Café) 02.12. Karlovy Vary (LD) 06.12. Česká Lípa (KD Crystal) 07.12. Hradec Králové (KD Střelnice) 09.12. Praha (KD Ládví)

V rámci příprav na turné se podívejte na záznam písně „Fade Out“ z letošního Masters of Rock.