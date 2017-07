Liv Kristine hostuje na novém albu pistolníků ORDEN OGAN

Bombastické, epické a pompézní, tato slova z ní od našich recenzentů, kteří poslali „Gunmen“ od německých power metalistů na čtvrté místo hodnocení aktuálního čísla. V jedné písni si hostovačku střihla i Liv Kristine (ex-LEAVE’S EYES). Pohlazení na duši.

„Když jsme dokončili intro k ‚Come With Me To The Other Side‘, seznali jsme, že potřebujeme křehký, andělský hlas, který by intru a celé písni dodal potřebnou atmosféru. Liv nám okamžitě přišla na mysl a měli jsme velkou radost, když na náš dotaz odpověděla kladně. Ve studiu pak ještě předčila naše očekávání,“ říká hlavní mozek Seeb Levermann. „Jen tak pro zasmání, ve velmi rané fázi písně jsme uvažovali, že z ní uděláme čistou baladu…po asi tak 3 vteřiny,“ kření se Seeb.

ORDEN OGAN jsme se Spark TV odchytili na Metalfestu a pokecali s frontmanem Seebem Levermannem o natáčení nového alba.