Lovecraftovi blackeři THE GREAT OLD ONES streamují album

Chovanci stáje Season of Mist, Francouzi THE GREAT OLD ONES, otevřeli stavidla a nahráli na internet svou třetí hlubinou sondu „EOD – A Tale Of Dark Legacy“. H.P. by se jistě takovému to zhudebnění své tvorby nebránil. Recenzi čtěte v lednovém čísle.

„Nadešel čas vypustit ony kyklopské entity. Nadešel čas slavit návrat Dagonova esoterického řádu. Nadešel čas, předestřít své dílo v jeho úplnosti. Jsme pyšní, že můžeme „EOD – A Tale Of Dark Legacy“ zjevit v jeho plné intenzitě, ponurosti a osudově laděné emocionalitě. Stále pracujeme nesmlouvavě na tom, abychom přinesli pravý lovecraftovský prožitek. Užijte si tuto temnou pouť,“ komentuje kapela.