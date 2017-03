Maja Shining z FOREVER STILL: Metal make-up Interview

FOREVER STILL jsou nyní na turné s CHILDREN OF BODOM. Vyslali jsme do Vídně tvář Metal make-up Markétu, aby s Majou Shining promluvila o jejím líčení na turné, péči o vlasy a strasti života na cestách.

Už jsou to dva týdny, co jste vyrazili na tour s CHILDREN OF BODOM. Doléhá už na tebe vyčerpání, nebo jsi pořád plná energie a elánu řádit na pódiu?

Vždycky jsem plná energie a elánu, chci říct, vždy budou nějaké těžké dny, třeba teď jsme cestovali 6 nebo 7 hodin a jelikož řídíme vlastní dodávku, spali jsme třeba jen 4 hodiny, což bylo dost tvrdé, ale tady ve Vídni jsme se dobře prospali a odpočali si, takže na dnešní show jsme plní energie!

To jsem moc ráda. Život na tour umí být asi hodně náročný, jak se udržuješ v kondici? No, každá naše show je sama o sobě čtyřicetiminutová rozcvička, protože lítáme po pódiu, jak diví (smích). Ne ale vážně, bohužel nemáme čas během naší tour, jakkoliv cvičit nebo běhat. Pokud máme nějaký volný čas, tak ho trávíme spaním nebo přejezdy.

Takže se snažíš naspat co nejvíc to jde během tour? Ano, někdy je to opravdu těžké, když se střídáme v řízení nebo spíme vzadu v tourbusu – v tom jsme už opravdu dobří! Když potom dojedeme někam, kde si můžeme pořádně odpočinout, tak toho rádi využijeme.

To chápu. Předpokládám, že jako vegetariánka i hodně zdravě jíš, myslíš si, že i to tvojí kondici pomáhá? Rozhodně, vegetariánka jsem už asi jedenáct let a jsem za to velmi ráda. Když jsem na tour, tak nejím moc nezdravého jídla, protože to nepotřebuju a vždy říkáme, že si nepřejeme příliš nezdravé jídlo v backstagi. Samozřejmě, když přede mě někdo postaví čokoládu, tak ji sním, ale nejsem na tom závislá. Moje tělo naštěstí samo vyžaduje zdravá jídla. Pokud teda nejsme příliš unaveni, potom se čokoláda hodí.(smích)

A co hlas, děláš před koncertem nějaká cvičení? Určitě ano, svému hlasu věnuji hodně péče. Zvláště proto, že máme spoustu velmi náročných skladeb, hodně screamu a náročných pasáží, takže se pravidelně rozezpívávám. Mám několik velmi specifických zhruba dvaceti minutových cvičení, která provádím před koncertem, a také po koncertě se snažím svůj hlas vrátit zpět do obvyklé mluvící polohy, stejně jako když si běžec protahuje nohy, já si protahuju hlasivky. Moc zpěváků to nedělá, ale mně se to osvědčilo a udržuje to můj hlas v kondici.

Máš nějaký tip pro méně zkušené zpěvačky, jak takovou tour zvládnout? Jasně, ze všeho nejdůležitější je na tour neonemocnět, a onemocnět je opravdu snadné, protože když jste s lidmi na tour a sdílíte jídlo a podobně, tak stačí velmi málo. Já osobně neustále nosím při sobě dezinfekci a čistím si ruce, možná už je z toho taková obsese, ale jako zpěvačka se musím zvlášť hlídat. Zároveň se snažím nesdílet s ostatními jídlo jako jsou chipsy a podobné věci, které všichni jedí rukama. Snažím se od toho držet co možná nejdále a dodržovat pitný režim, stejně tak, jako jíst co nejzdravěji to jde. Což je na tomto turné naštěstí poměrně jednoduché.

Můžeš nám prozradit víc o svých make-up přípravách? Jak dlouho se třeba na tour líčíš? Myslím, že mi to zabere obyčejně tak 45 minut. Je to pro mě jako takový malý rituál, u kterého si odpočinu, a zároveň se můžu i rozezpívat. Moje nejoblíbenější barva líčení je obvykle černá (smích). Nikdy neposlouchám lidi, když říkají, že mám příliš mnoho make-up, to platí i mimo stage, myslím, že je to zábava! I když třeba přes den make-up moc nenosím, tak večer na pódium si ho dám, co jen to jde, prostě hodně! A je to skvělé, černé a dramatické, občas dám trochu barev na okraje, prostě tak, jak zrovna chci. A co umělé řasy? Rozhodně, teď jsem si je ještě nestačila nalepit, protože jsme po zvukovce měli velmi málo času, ale určitě je dnes budu mít, protože na pódiu je potřeba výraznější líčení, kvůli silnému světlu a tak podobně.

V normální životě tedy preferuješ přirozený pocit bez make-upu? Ano, přesně. Moc to neřeším, ráda sice vypadám hezky, když se potkávám s novými lidmi, ale v kolektivu svých přátel make-up nenosím a spíš upřednostňuji přirozený vzhled.

Vaše kapela je známá tím, že si vše děláte sami, platí to i v make-upu? Spolupracuješ třeba občas s vizážistkou během natáčení nebo focení? Zatím ne, ale rozhodně jsem tomu otevřená. Rozhodně si nemyslím, že bych byla nejlepší vizážistka na světě, takže pokud někdy budu mít tu příležitost a potkám člověka, který je v tom dobrý, tak budu velmi ráda.

Jste zvyklí sami pracovat na videoklipech, hudbě, grafice, vlastně skoro na všem, tvrdě makáte a je to vidět. Změnilo se to, když jste se zapsali k velkému labelu, jako je Nuclear Blast? Ne, vlastně vůbec. Když jsme podepsali smlouvu s labelem, tak jsme měli velmi příjemné jednání, na kterém nám řekli, že se jim velmi líbí, co děláme a jak to děláme, a že v tom máme pokračovat, což je podle mě skvělé a zároveň nám to ponechává kontrolu nad tím, co naše kapela vytváří. Co bych ale určitě ráda svěřila někomu třetímu je fotografování, protože je opravdu těžké, když se nás snažím jednou rukou nasvítit, a druhou ovládám foťák přes dálkové ovládání na mobilu, je to prostě úplně k zbláznění (smích), takže tohle bych určitě ráda někomu přenechala.

Wow! Tak to zní šíleně.(smích) Jo, někdy je to vážně dost šílené, a navíc se kolikrát stane, že na malé obrazovce to vypadá skvěle a potom se na to podíváme na velkém monitoru a je to naprosto nepoužitelné (smích). Takže teď už s sebou vždy bereme i počítač, na kterém se na fotky hned podíváme a hned si řekneme, jestli je to OK, nebo například moc zrnité, rozmazané a tak podobně.

Koncertní outfit je pro show hodně důležitý a na tobě je vidět, že si to velmi dobře uvědomuješ. Inspiruješ se třeba u jiných zpěvaček nebo celebrit? Děkuji! Vlastně ani moc ne, hledala jsem nějakou inspiraci na internetu, ale zjistila jsem, že je příliš těžké tam najít pěkné věci, co by se mi líbily. Tak jsem našla jednu slečnu z Německa, která šije moc krásné věci, a požádala jsem ji, jestli by něco nemohla vyrobit i pro mě, a ona souhlasila. Také jsem našla několik značek v Asii, které jsou skvělé, pokud chci vypadat více extravagantně, a od těch jsem si toho taky nechala naposílat spoustu.

Měníš často na tour kompletně svoje outfity nebo se snažíš držet jednoho stylu celou tour? Myslím, že tady mám tak tři nebo čtyři spodky, a tak čtyři, pět vršků, které mezi sebou různě kombinuji. Hlavně tak, abych něco nenosila příliš často, to člověk začne být trochu cítit (smích).

Chápu. (smích) Pokud se nepletu, jsou to už čtyři roky od založení kapely. Vidíš od té doby nějakou změnu image? Maja: Ano rozhodně, a máš pravdu, naše první EP jsme vydali před čtyřmi lety. Rozhodně bylo takové plytčí, a trvalo nám nějaký čas, než jsme se dopracovali toho, čeho jsme chtěli. Myslím si, že hudba je příjemnější na poslech a propracovanější. Taky image si myslím, že byla trochu nudná, hodně jsme ji pozvedli, teď je víc dychtivá a vyspělejší. Obecně si myslím, že se hodně zdokonalila.

Když jsem se ptala fanoušků Metal make-upu, co by je o tobě zajímalo nejvíc, řekli „Zeptej se na všechno o jejích úžasných vlasech!“ Musím naprosto souhlasit, tvoje vlasy jsou originální a naprosto super. Jak jsi k tomuto stylu vlasů dospěla? Inspirovala ses někde na internetu, nebo to přišlo postupně?

Děkuji, posledních deset let vždy používám kombinaci černé barvy a nějaké jiné. Začalo to červenou a potom jsem si prošla snad všemi barvami, co existují. Občas dělám vlasový modeling, kde mi vlasy barví, ale povětšinou si vlasy barvím sama doma. No a je to tak zhruba rok, co jsem se rozhodla zkusit bílou, a potom jsem našla ten správný odstín šedo stříbrné.

Takže si vlasy barvíš sama? Ano, trvá mi to zhruba šest hodin, protože to musím odbarvit, potom znovu odbarvit, natónovat, přidat trochu stříbrné, černou, potom to od sebe celé oddělit, a potom .... YEEES .... přesně tohle jsem chtěla!(smích)

Prozradíš nám svoji oblíbenou značku? Vyzkoušela jsem hodně značek, ta poslední, kterou jsem našla a od které je i ta stříbrná, kterou teď nosím, je Pravana. Zjistila jsem, že z ní dokážu namíchat přesně ten odstín, který jsem hledala. Všechny ostatní barvy byly většinou příliš bílé, kdežto já jsem chtěla tady ten styl alá babča. Jsem ráda že jsem našla tu pravou barvu.

Ano, tady ta barva alá babča nesedne každému, ale neviděla jsem nikoho, komu by slušela tak, jako tobě. Děkuji, jsem opravdu ráda, že jsem ji našla.

Vím, že takové náročné barvení je pro vlasy značná zátěž, tvoje ale vypadají opravdu zdravě. Jak jsi toho docílila? Děkuji, vlastně je to celkem udivující, protože jsem na tour a nemám tu žádné speciální kondicionéry, a používám jen šampóny, které najdu na hotelu. Když jsem doma, tak ale za kvalitní šampóny utratím hodně peněz, rozhodně si raději připlatím. Vlasy si doma umývám tak jednou týdně, hlavně proto, aby se mi příliš rychle nevymyla všechna barva, a také se je tím snažím příliš nezatěžovat. Dřív jsem si vlasy umývala i čtyřikrát do týdne, ale pro vlasy to byla velká zátěž a také barva velmi rychle odcházela, ale to jistě sama velmi dobře znáš se svou úžasnou růžovou hřívou.(smích)

(smích) Děkuju, máš úplnou pravdu. Jen si teď moje vlasy musí zvyknout na to, že je umývám jen jednou do týdne, a také používám kokosový olej, protože vlasy hodně trpí, když je často odbarvuji kvůli odrostům. Hodně lidí mi říká, abych to neřešila, že tím vlasům hodně ubližuji, ale hej ... obě víme, že se nikdo nechce dívat na naše odrosty (smích) a tak je prostě raději ošetřím kokosovým olejem a odbarvím. Rozhovor: Markéta Morávková Foto: Martin Kusyn