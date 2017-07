MASTERPLAN předělali písně od HELLOWEEN, první z „Pumpkings“ je venku

Kapelník MASTERPLAN, Roland Grapow, se ohlíží za svou minulostí v HELLOWEEN a s jeho současnou kapelou nachystal 11 písní z jeho dýňové éry. Deska „Pumpkings“ bude složená z písní z let 1990-2000 a vyjde 28. července.

„Tento nápad se zrodil před více než třemi lety,“ říká Roland Grapow. „Jsem na tyto písně hrdý, ale v současnosti už dělám věci trochu jiným způsobem. S MASTERPLAN se mi nahrávali znovu jedna radost. I když dát album dohromady trvalo dost dlouho, jelikož jsem zaneprázdněný prací ve svém studiu, a navíc jsme na podzim 2015 vydali živé DVD „Keep Your Dream aLive“, čili nebylo kam spěchat,“ pokračuje.

„Nové veze jsou o poznání tvrdší, bylo by zbytečné jen reprodukovat nahrávky přesně, jak zněly tenkrát. Cítím, že s novým přístupem a jinými vokály zní celkově drsněji. ‚Pumpkings‘ může být zajímavý jak pro fanoušky MASTERPLAN, tak i HELLOWEEN. Byla to sranda ohlídnout se tímto způsobem za důležitou částí mé kariéry, něco jako když potkáte po letech staré přátele,“ uzavírá Roland.

Seznam skladeb: 01. The Chance 02. Someone's Crying 03. Mankind 04. Step Out Of Hell 05. Mr. Ego 06. Still We Go 07. Escalation 666 08. The Time Of The Oath 09. Music 10. The Dark Ride 11. Take Me Home