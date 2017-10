Metal Blade pokračuje ve vydáváním starých desek AMON AMARTH

Spolupráce AMON AMARTH se datuje od roku 1998, kdy vydali debutní album „Once Sent From Golden Hall“. Nyní v rámci série Metal Blade „Originals“ přišel čas na re-edici „Surtur Rising“ a „Twilight of the Thunder God“.

Jak „Surtur Rising“, tak „Twilight of the Thunder God“ vyjdou na vinylu v sedmi různých barevných verzích. Různé verze však k dostání v různých částech světa. Doplní je dva 60x60cm dvoustranné plakáty.

V edici „Originals“ vyšla už alba „Once Sent From The Golden Hall“, „The Avenger“, „The Crusher“, „Versus The World“, „Fate Of Norns“, „With Oden On Our Side“.