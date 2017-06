Metal Blade slaví 35 let existence, vychází o něm kniha

Hudební vydavatelství Metal Blade slaví letos 35 let od svého založení. K tomuto jubileu vychází knížka „For the Sake of Heaviness: the History of Metal Blade Records“ od zakladatele Briana Slagela. O předmluvu se nepostaral nikdo jiný než Lars Ulrich.

„Už mnohokráte jsem byl tázán, abych udělal knížku o historii Metal Blade, a tak mi to přišlo jako dobrý nápad u příležitosti 35letého výročí. Nikdy není čas se doopravdy zastavit a přemýšlet o spoustě věcech, a tak práce na knize je fajn způsob se podívat zpátky na tolik super věcí, které se mně a Metal Blade přihodily. Máme s BMG dlouhý vztah a s jejich rozhodnutím vydávat knihy dostalo všechno perfektní timing. Doufám, že si ji každý užije,“ říká Brian Slagel.

„For the Sake of Heaviness“ je zevrubný pohled, jak Slagel vybudoval Metal Blade z jednomužné firmy v neklimatizované garáži jeho mámy na vysoce vážený mezinárodní domov tvrdé muziky, za který je nyní firma považována. Kniha zachycuje rané začátky, jak metalem posedlý chlapec z jižní Kalifornie spustil svůj fanzine a dostal práci v obchodě s deskami, než dal do kupy kompilaci kapel z losangeleské scény. Ta vydaná v roce 1982 s názvem „Metal Massacre LP“ byla první vydanou deskou Metal Blade a zároveň první vydanou nahrávkou kapel jako STEELER, MALICE, RATT a METALLICA.