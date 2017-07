Metal Blade vydá reedice tří prvních alb POWERWOLF

Německá power metalová smečka vlčáků POWERWOLF si poctivou a tvrdou dřinou vybudovala pozici jedné z vůdčích kapel současné heavy scény. Však o ni i ve Sparku často píšeme a jejich koncerty u nás jsou velmi žádané.

Vydavatelství Metal Blade se rozhodlo znovu vydat první tři alba. Tedy „Return In Bloodred“, „Lupus Dei“ a „Bible Of The Beast“. Vše vyjde na vinylech a sice 11. srpna. Tato kolekce je součástí série Metal Blade Originals započnuté minulý rok, kde vyšli třeba už SLAYER či AMON AMARTH.

A když se nám blíží Masters of Rock, podívejte se na „Wolves of Armenia“, kteří vyšli na třetím albu „Bible Of The Beast“.