METALLICA připravuje remasterované edice alb „…And Justice For All“ a „Metallica“

METALLICA přichystala deluxe remasterované verze desek „…And Justice For All“ a „Metallica“. Legendární skupina se obrací na své skalní fanoušky, aby jí pomohli s přípravou materiálu pro nové edice.

Kapela již vydala deluxe edice alb „Kill 'Em All“ a „Ride The Lightning“. Za necelý měsíc pak vydá také deluxe edici desky „Master Of Puppets“. Muzikanti proto usoudili, že je nejvyšší čas začít přemýšlet nad podobnými edicemi pro alba „…And Justice For All“ a „Metallica“.

METALLICA se proto znovu obrací na své fanoušky, aby zanechali na těchto edicích své jedinečné stopy. Na sociálních sítích své skalní příznivce žádají o následující pomoc.

„Hledáme veškeré artefakty z doby od srpna 1987 až po červenec 1993…fotky, letáky, vstupenky, akreditace a jakékoliv další upomínky, které byste z té doby mohli mít. Pokud jste tehdy dělali rozhovor s Jamesem, Larsem, Kirkem či Jasonem a pořád máte schovanou nahrávku, tak nám dejte vědět! Zanechte svou stopu na těchto deskách. Napište nám na submussions@metclub.com a podělte se s námi o váš příběh. Nic není příliš malé nebo příliš triviální…podělte se o své archivy s dalšími fanoušky a užijme si společně zábavu při vzpomínání na staré časy," vzkazuje METALLICA svým fanouškům.

Album „…And Justice For All“ je považováno za klasiku od METALLICY, ale mnoho lidí si již od jeho vydání stěžuje, že je na desce málo prostoru pro baskytaru, za což se nejčastěji viní Lars Ulrich, který měl specifické požadavky na zvuk alba. Jedná se o první nahrávku METALLICY, které se prodalo víc než milion kusů. Stejnojmenné album „Metallica“, často označované jako „Black album“, se pak v roce 2014 stalo vůbec první deskou, které se prodalo více než 16 milionů kusů od doby, kdy v roce 1991 začala společnost Nielsen SoundScan zaznamenávat prodeje hudebních nosičů.