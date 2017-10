Moderátor Jakub Kotek: „Šokuju sám sebe, nikdy dopředu nevím, co řeknu.“

Když moderuje, jde do toho naplno. Žádné texty si dopředu nepřipravuje, miluje totiž kouzlo improvizace, ačkoliv ho občas dostalo „do úzkých“. Momenty „trapnosti“, jak sám říká, jsou pro něho největší výzvou. Je to prý skvělá šance dostat publikum na svoji stranu. Rád zůstává svůj: „Pořád jsem ten floutek z Hradce a chci jím i zůstat,“ říká s úsměvem. Je tenhle sympatický mladík stále singl?

Máš velmi různorodé zájmy. Sportuješ, moderuješ, zpíváš, hrál jsi ve filmu, jsi členem taneční skupiny Křečkovi muži, která se dokonce dostala do finále soutěže Československo má talent. Jak to všechno stíháš? Je to náročné. Momentálně jsem ve věku, kdy zjišťuji, co moje tělo a hlava dokáží. Má to pochopitelně své nevýhody. Ne všechno se mi podařilo dotáhnout, a už jsem začal strkat nos do dalších věcí. Do objevování investuju spoustu času.

Tvým snem bylo být jednou slavný… Nemyslím si, že bych byl teď nějak extra známý. A jestli mě to, že jsem víc vidět, změnilo, tak v pohledu na svět. Miluju lidi, hrozně mě nabíjí. Kdybych mohl, chtěl bych všem předvést, co ve mně je. Tahle práce mě extrémně naplňuje a dělal bych ji i zadarmo. (smích)

Studoval jsi a pak jsi dostal nabídku dělat moderátora? Já byl hodně pilný. Chodil jsem po brigádách a všechny vydělané peníze neinvestoval podobně jako moji vrstevníci do hospodských zážitků. Místo toho jsem si koupil lístek do Prahy a zkoušel štěstí na castingu. Po deseti vteřinách jsem se usmál, otočil se, koupil si svačinu, nasedl do autobusu a jel zase zpátky do Hradce. Šel jsem úplně po milimetrech. Poté přišla příležitost moderovat první maturitní ples. Dneska už mám maturitní sezónu z větší části vybookovanou od listopadu do konce března. Minulý rok jsem moderoval třeba na pětatřiceti plesech. Teď mě asi nejvíc baví moderovat spolu se skvělou kolegyní Fancy Mixxxér show, kde přijdu do styku s mladými hudebníky a zajímavými lidmi. Zároveň moderuji největší taneční tour v ČR Czech Dance Masters, to je totální jízda.

Co plánuješ do budoucna? Mám pár nabídek z rádia. Rád bych dělal v nějakém, kde by mi dovolili dělat trochu „crazy“ formát. Chtěl bych narušit zaběhlé stereotypy, jestli bych to dokázal dělat zajímavěji, ale pochopitelně do té míry, aby to zas zaujalo posluchače. Přijde mi, že mnoho moderátorů mluví stejně.

Když jsme u toho moderování, kdo je tvůj největší vzor? V mých začátcích mě hodně inspiroval Leoš, protože mi přišlo, že se něčím odlišuje. Mrzí mě, že dneska už se moderátorům neumožňuje „dělat to jinak“. Televize, která by je měla vychovávat, mladým novým moderátorům nedává moc příležitostí. Jinak mě také inspiruje Joe Rogan, to je výjimečný americký speaker. Originální potetovaný chlap, který totálně boří předsudky. Dělá stand-up comedy a komentuje UFC (Ultimate Fight Championship – elitní profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních, pozn. redakce). Naprosto výjimečný člověk.

Jak důležitá je pro tebe příprava před akcí? Řekl bych, že jsem v tomhle ohledu celkem specifický. Naprosto miluju improvizaci. Chvíle, kdy sám nevím, co řeknu a sám sebe tím překvapím. Přestože si moc nepřipravuju, co budu říkat, snažím se být dobře připravený na to, co se může stát, a myslet trochu za ostatní. Hlavně si zjišťuji, co se ode mě očekává a za jakým jedu publikem. Scénáře si přečtu, ale to hlavní dělám až na místě. Protože jedině tak z člověka vychází ta nejupřímnější energie.

Byla někdy situace, kdy ti vyloženě došla slova? Jak jsi to zachránil? Vzpomeneš si? Na všech akcích, které dělám, musím odejít v tom stavu, abych si dokázal odpovědět na to, jestli jsem udělal něco navíc. Když si odpovím, že ano, odcházím spokojený, i kdyby se mi to třeba nepovedlo. Mně to lidi odpouští skrze tu mojí „roztomilost“. Není to ale nějaký kalkul, já to tak skutečně cítím a jde mi to ze srdce. Trapné situace někdy úmyslně sám vyvolávám. Lidi jsou pak uvolněnější.

Dalo by se říct, že jsi sám sobě vlastním pánem? Cítíš nezávislost? Určitě dalo. Jsem hodně nezávislý a v tomhle ohledu je můj život prostě skvělý. Přemýšlím, že začnu natáčet videa. Bude to takový pokec s lidmi, při kterém budu vařit.

Vaření, tvoje roztomilost… Jsi single nebo někoho máš? Jsem teď zadaný. Mám holčinu, se kterou sdílím svou „uhozenost“. I přesto, že jí živí modeling, tak jí nedělá problém jít se mnou na osm piv a žebra. Přitom je to krásná drobounká holka, minulý rok byla v české Miss. Je povoláním modelka, ale srdcem je takovej „pankáč“ jako já, oba milujeme ironii a sarkasmus. Furt do sebe ryjeme.

Jsi hodně společenský člověk, předpokládám, že chodíš často na párty. Která ti nejvíce uvízla v paměti? To je hrozně těžká otázka. Mám hodně práce, takže se akcím lehce vyhýbám. Když už jdu na párty, tak končím třeba až v poledne druhý den jako před nedávnem na Colours of Ostrava. Byl jsem v zóně Jack Daniel´s, kde kdyby měli otevřeno až do dvanácti do odpoledne, tak tam s nimi do těch dvanácti pařil. Jinak miluju spontánní párty. Minulý rok jsme se hecovali s kamarádem, kam až zvládneme z východních Čech dojet. Ale ten den už jsme byli oba domluvení s přítelkyněmi. Cestou jsme se hecovali, až jsme dojeli až někam za Brno, kde jsme si řekli, že zaparkujeme u aquaparku a tam se vykoupeme. Nakonec jsme skončili v hospodě a docela jsme zapařili. V noci jsme přelezli přes plot a koupali se v tom aquaparku. Naše holky s námi několik dní nemluvily.

Máš nějaké oblíbené pití? Ano například whiskey, kterou mám moc rád, je to pití, který se dá pít důstojně. Před osmi lety jsme s kamarády začali dělat tzv. whiskey night. Děláme ji každý rok. Vždycky si vybereme lahve a uděláme jim prezentace. Takže já Jacka znám, znám jeho příběh. Během těch našich nocí s whiskey hodnotíme jednotlivé druhy se zavřenýma očima, což znamená, že i ty horší můžou vyhrát. Jacka jsme ale všichni poznali a byl první nebo druhý v rámci těch příček. Nebojím se experimentovat, a tak jsem se stal ambasadorem Jack Daniel´s Fire.

Jack Daniel´s Fire je jediná whiskey, která se panákuje na ex v namraženém shotu… Jak vnímáš tohohle nejmladšího člena Jackovi rodiny Ty? Podle mě to je suprový startovací drink, který má originální chuť. Na začátek párty ideální pití. Navíc ho můžou pít i holky, protože to není „žádná vražda“, kdy se ti z toho „kroutěj nehty“. (smích) Kdo ho ještě neměl, ať určitě zkusí!