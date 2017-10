MOONSPELL streamují celé album „1755“

Portugalští temnometalisté se rozhodli svůj celý koncepční třináctý kousek nabídnout zadarmo k poslechu. Rok 1755 znamenal přelom v portugalské historii a je otázkou, jestli bude čistě v portugalštině nazpívané album, znamenat přelom v jejich diskografii.

V roce 1755 postihlo Portugalsko ohromné zemětřesení, které téměř celkově zničili Lisabon. Téměř sto tisíc lidí přišlo o život a tragická událost se stále řadí mezi nejhrůznější katastrofy evropské historie. V roce 2017 jako vzpomínku na oběti jejich domovského města, vydají MOONSPELL 3. listopadu album věnované sociálním, politickým a architektonickým důsledkům onoho strašného dne.

„Onen den je téměř tady. Nikdo nečekal, že bychom vydali album takhle brzy, ale 1755 nás tak chytnul, až jsme změnili úplně všechno a plně se oddali vyprávění tohoto úžasného příběhu. Naše práce je nyní hotova a vezmeme ji nyní na cesty. Nejdříve jako headlineři do Portugalska a Španělska a posléze jako speciální host CRADLE OF FILTH příští rok do Evropy. Nyní je na vás, abyste poslouchali náš nový opus s otevřenou myslí a rozhodli se, jestli s námi chcete putovat do onoho černého dne, který přinesl naší zemi lepší budoucnost,“ říkají MOONSPELL.

Za produkcí „1755“ stojí věhlasný Tue Madsen (MESHUGGAH, THE HANUTED, DARK TRANQUILITY…) a je nazpívané celé v portugalštině.

MOONSPELL - 1755 (Full album stream)

MOONSPELL vykopnou spolu s CRADLE OF FILTH své turné 18. 1. v Praze, o den později budou v Ostravě a další den v Bratislavě. Spark TV chytila Fernanda na festivalu ReeveLand v Německu a vyzpovídala ho o „1755“. Celý rozhovor najdete v listopadovém čísle.