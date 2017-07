Drakary švédských nájezdníků AMON AMARTH přistanou v sobotu 19. 8. na fotbalové hřiště ve Zvolenské Slatině. More Than Fest zažije jednu z vyhlášených show k aktuálnímu albu „Jomsviking“.

AMON AMARTH nedávno překvapili novým klipem. Píseň „The Way Of The Vikings“ se dočkala video zpracování, avšak nečekejte žádné lodě, sekery a Valhalu. Místo toho se podíváme do anglického podsvětí 20. let. Avšak i tamní gangsteři mají, aspoň dle AMON AMARTH, hodně s Vikingy společného.