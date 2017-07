More Than Fest se blíží: Temnota přichází s DARK FUNERAL

Dalším z představovaných headlinerů letošního More Than Festu ve Zvolenské Slatině je družina Lorda Ahrimana, DARK FUNERAL. Black metalová bouře se na areál snese v pátek 18. 8.

DARK FUNERAL mají poslední zásek na své pažbě z minulého roku a zove se „Where Shadows Forever Reign“. Je to teprve šestá dlouhohrající řadovka v kariéře započaté v roce 1994 prvním EP. Kytarista a hlavní strůjce pekelný Lord Ahriman k materiálu uvedl: „Jako v minulosti už mnohokrát posouváme všechny hudební hranice a představujeme black metal v nových, svěžích a temných dimenzích. Tohle je naše zdaleka vůbec nejprofesionálnější, nejtechničtější, nejdynamičtější a nejepičtější album.“

Pokud si chcete osvěžit paměť před More Than Festem a počíst si o „Where Shadows Forever Reign“, mrkněte do srpnového čísla minulého roku a objednejte si ho z archivu.