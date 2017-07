MOTÖRHEAD vydají album coverů

Ano, čtete správně, MOTÖRHEAD vydají album předělávek svých oblíbenců. Ačkoli je to už přes rok, co nás Lemmy opustil, Mikkey a Phil dali dohromady společné předělávky známých písní a vydají je pod názvem „Under Cöver“.

Je jedna věc, kterou Lemmy, Phil a Mikkey dělali v MOTÖRHEAD dohromady rádi, a to vzít si oblíbený song jiného umělce a zabalit ho to MOTÖRHEADovského kabátu. Projet ji skrz Motörizer, chcete-li.

Na oslavu těchto pamětihodných momentů, vydá kapela kolekci „Under Cöver“, kde najdete některé jejich nejlepší předělávky, včetně dříve nevydané písně „Heroes“ od Davida Bowieho. Kapela ji nahrála během sessions u alba „Bad Magic“ a je to jedna z jejich posledních nahraných písní vůbec.

„Je to skvělá Bowieho písnička, jedna z jeho nejlepších, a my věděli, že to může dopadnout jenom dobře, což se potvrdilo,“ říká Phil Campbell. „Lemmy naši verzi miloval“. „Byl na ni velmi pyšný,“ pokračuje Mikkey Dee, „a nejenom protože vyšla tak dobře, ale protože byla sranda ji hrát. A to i projekty mají být, zábava,“ uzavírá Mikkey.

Seznam skladeb:

Breaking the Law (Produced by Cameron Webb) 2008 – Judas Priest God Save the Queen (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2000 – Sex Pistols Heroes (Produced by Cameron Webb) 2015 – David Bowie Starstruck (Produced by Cameron Webb) 2014 – Ronnie James Dio Cat Scratch Fever (Produced by Peter Solley) 1992 – Ted Nugent Jumpin’ Jack Flash (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001 – The Rolling Stones Sympathy for the Devil (Produced by Cameron Webb) 2015 – The Rolling Stones Hellraiser (Produced by Billy Sherwood) 1992 – Ozzy Osbourne Rockaway Beach (Mixed by Cameron Webb) 2002 – The Ramones 10.Shoot 'Em Down (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001 – Twisted Sister Whiplash (Produced by Bruce Bouillet and Bob Kulick) 2005 - Metallica

Třeba „Cat Scratch Fever“ od Teda Nugenta už na Youtube je a nikdy není od věci si ji připomenout. Pro fandy MOTÖRHEAD tohle je dost zajímavá kompilace, jako dárek ideální.