Mrkněte na „King of Fools“ od EDGUY ze Sao Paola, 2004

Dvacet pět let EDGUY – stříbrné výročí si zasluhuje oslavu a Němci ji připravili v podobě kompilace „Monuments“. Několika diskový balíček vychází 14. července a EDGUY jej určitě zmíní v rámci svého koncertu na Masters of Rock.

„Je úžasné, co se nám za 25 let povedlo. Zejména, když jsme za posledních 20 let neměnili sestavu a nepocházíme z New Yorku, Birminghamu či německé metropole, ale z malého městečka zvaného Fulda. Krok za krok jsme se dostali na pódia po celém světě a nikdy si to vlastně pořádně neuvědomili. Ale teď, když se ohlížím, uvědomuji si, jaké štěstí jsme měli. Nastal čas oslav. Oslavíme čtvrtstoletí naší existence vydáním ‚Monuments‘ a předvedeme je i naživo. Vzhůru k dalších 25 letům!“ říká blaženě Tobias Sammet.

Součástí „Monuments“ bude i celý záznam koncertu ze Sao Paola z roku 2004 z turné k desce „Hellfire Club“. Podívejte se na hitovku „King of Fools“.