Mrkněte na BLIND GUARDIAN a jejich živák k „Twilight Of The Gods“

Němečtí bardi BLIND GUARDIAN se chystají na vydání živé kompliace „Live Beyond The Spheres“. Očekávejte 22 písní na několika nosičích, které vás provedou jejich největšími hity.

Balík 22 písní nazvaný „Live Beyond The Spheres“ vyjde ve ve verzích na třech CD nebo čtyřech LP. Kromě klasik typu „Mirror Mirror“, „The Bard’s Song“ či „Valhalla“, budou k dispozici i méně hrané kousky jako třeba „And Then There Was Silence“.

„Dali jsme dohromady jednu show z více než 40 živých vystoupení z evropského turné v roce 2015. Tímto způsobem jsme mohli vybrat nejsilnější a nejatmosféričtější momenty,“ říká kytarista André Olbrich.