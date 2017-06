Na pokračování „Evocation“ od ELUVEITIE se čekalo 8 let

Švýcarský folkový oktet vydává pokračování osm let starého alba „Evocation I – The Arcane Dominion“. Druhý díl nese název „Evocation II – Pantheon“. To vyjde 18. srpna u Nuclear Blast. Nyní se můžete pokochat čerstvě zveřejněným obalem či si digitálně koupit singl „Epona“.

„‘Evocation II‘ je cesta zpět ke zdroji všeho čímž je Antumnos, ráj. Připojte se s nám na této pouti skrz keltský panteon, skrz svět bohů našich předků. Přebal alba to i vyobrazuje. Je plný symbolismů a mínění, která znázorňují věci s hlubší odstátou a významem v keltské mytologii. Symbol velkého kola znázorňuje roční koloběh se čtyřmi ročními obdobími a rovnodennostmi, základ keltské mytologie. Velké kolo je orámováno Enneagramem ze tří částí. Trojka je důležité číslo v keltské mytologii, také máme trojjedinost v keltském panteonu. Zatímco vnitřní kruh obsahuje jména božstev, které na albu uctíváme, jak jsou uspořádána dle svých vztahů v panteonu, tak vnější kruh obsah pozvání, stejně jako požehnání. Je to magické dobrořečení pro ty, kteří se odváží vydat se na cestu. Jádro symbolu implikuje symbolismus trojjedinosti. Znázorněn je bůh Lugus, kterému by někdy říkáno Lugoves, jelikož je trojjediný a také tricefalus. ‚Ten, který je zručný s nástroji‘ je zobrazen jako jedna část, posléze jako kombinace dvou symbolů. Jedno jako král druidů, značící galský symbol pro důležitost a význam a druhé jako ‚pán zvířat/života‘. Album tedy mysticky vystihuje jeho hudební obsah,“ říká téměř jako na přednášce frontman Chrigel.

Sestava ELUVEITIE: Jonas Wolf – kytara Matteo Sisti – flétna, dudy, mandola Nicole Ansperger – housle Alain Ackermann – bicí Chrigel Glanzmann – zpěv, flétna, mandola, dudy, bodhran Fabienne Erni – zpěv, keltská harfa, mandola Kay Brem – baskytara Michalina Malisz - niněra Rafael Salzmann - kytara

Osmičku folk metalistů uvítáme 28. října v Masters of Rock Café ve Zlíně, kde vystoupí s disko metalisty AMARANTHE.