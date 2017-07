NAZARETH hned třikrát na začátku podzimu v ČR

Nazareth, kteří se v Česku těší stále velké oblibě, se po úspěšných koncertech v květnu 2016 vracejí do ČR. Nejen nejslavnější hity této legendární skotské kapely – písně Love Hurts a Dream On, které se zařadily mezi 100 nejlepších skladeb všech dob v žebříčku prestižního časopisu Rolling Stone – zazní naživo v podání jednoho z nejlepších rockových hlasů současnosti Carla Sentance, který na postu zpěváka působí od začátku roku 2015. Carl Sentance, bývalý zpěvák švýcarských Krokus či britské formace Geeze Butler Band, je členem Persian Risk a také pravidelným frontmanem sólových projektů klávesisty legendárních Deep Purple Dona Aireyho.

Nazareth vznikli v roce 1968 ve skotském Dunfermlinu. Od bezejmenného debutu v roce 1971 do dnešního dne vydali více než tři desítky nahrávek, jejich koncerty navštívilo více než 3 miliony lidí a spolu s kapelami Rolling Stones, Deep Purple či Led Zeppelin jsou považováni za jednu ze zásadních formací světové hudební scény. Celosvětovou popularitu si získali především coververzí písně Love Hurts a skladbou Dream On, které se zařadily mezi stovku nejlepších skladeb všech dob v žebříčku prestižního časopisu Rolling Stone. Ostatně, o oblibě skladby Love Hurts svědčí i skutečnost, že je jednou z nejčastěji interpretovaných skladeb v pěveckých talentových soutežích jako X Factor či American Idol. „Je neuvěřitelné, kolika různými způsoby se dá tahle píseň zavraždit,“ glosuje to s úsměvem baskytarista a zakládající člen Nazareth Pete Agnew.

Přestože ani Nazareth se během jejich více než čtyřicetileté kariéry nevyhnuly personální změny, energie, kterou na koncertech stále rozdávají, by jim mohla závidět kdejaká o generaci (či dvě) mladší formace. „Fanoušci od nás můžou očekávat stále to samé – zatraceně dobrou show,“ říká Agnew, který také uvádí na pravou míru zprávy o chystaném novém albu na podzim tohoto roku: „Album Rock'n'roll Telephone (2014) je pro nás stále aktuální. Takže si nemyslím, že bychom vydali něco nového dříve než za rok. Ale nikdy neříkejte nikdy a nechme se překvapit,“ nechal se slyšet v březnu pro Kincardineshire Observer.

Koncerty v České republice nabídnou průřez mapujících celou dosavadní kariéru Nazareth – od notoricky známých starších skladeb až po písně z výše zmíněné, zatím poslední, desky „Rock'n'roll Telephone“.

Čt 28.9.2017 Sonocentrum Brno, support Kontrolla /CZ/ Pá 29.9.2017 Velký sál Lucerna Praha – součástí programu předkapela Creedence Clearwater Revived /UK/ a Souperman /CZ/ So 30.9.2017 Bonver Arena (Hala Tatran) Ostrava – součástí programu předkapela Creedence Clearwater Revived /UK/