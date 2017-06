Nedělní palba: ENTRAILS a jejich „World Inferno“

Švédský valící se zkázonosný stroj ENTRAILS se chystá na vydání „World Inferno“. Chlapi uvolnili další kus a jako vždy, je to plnohodnotný nášup švédské deathové školy.

„Je to šílené, vypouštět třetí singl z našeho nadcházejícího alba. A s tímto názvem písně jej opět zrychlujeme do velkého inferna swedeathu. Takže, volume ohulit na 11 a nechte se nakrmit ‚World Infernem‘,“ říká kytarista Jimmy Lundquist.

Mixáž a studiovou práci obstaral známý Dan Swanö a k novince říká následující. „Nevím, jestli jsem to už někdy říkal, ale pokaždé když začnu přemýšlet, že dám dohromady další nový SweDeath projekt, zaklepou na moje dveře ENTRAILS s novým albem k zmixování. A já si pokaždé řikám: „Kurva! Jakej má smysl dělat vlastní projekt, když tohle tak zatraceně dobré a přesně to, co jsem sám chtěl dělat.‘ A když cítím, že tam jsou nějaké detaily, který by zasloužily zlepšení, udělají je a s každým nvým albem jsou silnější. Co se to sakra děje v tom Linnerydu? Klonuje tam Jimmy death metalové válečníky v nějaké stodole nebo co? Abych to shrnul. Další úžasný náhul SweDeathu od ENTRAILS!“