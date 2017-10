Nejněmečtější píseň od nových PÄNZER

Z druhého alba „Fatal Command“ jednotky PÄNZER pod vedením komandanta Schmiera se valí již třetí uvolněná píseň „I’ll Bring You The Night“. Recenzi najdete v aktuálním čísle.

„Všichni máme někdy den blbec a tahle píseň vám s ním může pomoci! Někdy to zvíře ve vás žádá zkrocení, temperamentní lidé jako já to pochopí, hahaha. Je to asi nejvíce groovy věc na albu, melodická, ale stále velmi špinavá s utáhnutým a rychlým riffingem pravé ruky. Je to nejvíc německy znějící kus, pouštějte ji nahlas!“ komentuje song Schmier.