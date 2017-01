Největší česká hudební databáze XPlaylist hlásí výroční žebříčky

Co nového je v číslech a tématech největší tuzemské hudební databáze, která si pod logo píše „fanouškovská“?

Jedním z nejvděčnějších ukazatelů, které XPlaylist průběžně generuje, jsou žebříčky TOP desek. Ty shromažďují nejpopulárnější i nejhorší alba, stejně jako ta nejvíce i nejméně hodnocená. Nejhodnocenějším albem za rok 2016 je nepřekvapivě „Blackstar“, které těsně před svou smrtí stihl vydat David Bowie (zároveň je i albem nejkomentovanějším), následovaný „A Moon Shaped Pool“ od RADIOHEAD a domácím zástupcem „Beztíže“ jesenických PRIESSNITZ; bramborovou medaili získala PJ HARVEY se svým „The Hope Six Demolition“.

Nejlepší desku pak podle uživatelů databáze natočil Nick Cave a jmenuje se „Skeleton Tree“, druhé místo obsadila „Hopelessness“ od ANOHNI a bronz získali domácí MASTER’S HAMMER za svou „Formulæ”. Další výsledky současné i historické najdete v sekci Žebříčky ( http://www.xplaylist.cz/rankings/index).

Naplňovat se začíná i Festivalová mapa ( http://www.xplaylist.cz/festivaly), v níž naleznete větší i menší podniky nejen v rámci České republiky, spolu s aktualizovanými lineupy a dalšími náležitostmi. I tento oddíl je otevřený směrem k fanouškům a promotérům, kteří si můžou své akce přidávat sami.

V cyklu XPlaymix byl vyzpovídán Moimir Papalescu, který se svým jedenáctiletým synem Mikolášem nahrál desku „Das Teleskop“. Pro svůj podcast ale zvolil jiný zvukový rámec – hodinový mix odhaluje vášeň autora pro novovlnné a postpunkové kapely přelomu 70. a 80. let. Taky jak jinak.

https://www.mixcloud.com/XPLAYMIX/moimir-papalescu/

Servisní část XPlaylistu pak zastupuje každotýdenní komentovaný průvodce po právě vycházejících deskách ( http://www.xplaylist.cz/album/showWeekAlbums), kterých je i zkraje roku nemálo – namátkou nové počiny spolků ABORY, BONOBO, CODE ORANGE, GRAVE DIGGER, RUN THE JEWELS, SEPULTURA, THE XX nebo THE FLAMING LIPS a mnohých dalších.

Na XPlaylistu najdete na 55 000 alb, 11 800 kapel a 2 900 recenzí. Uživatelů je bezmála 11 900 a přidat se můžete i vy, pokud již nehodnotíte a nekomentujete pod heslem „Fanoušci sobě!“.

www.facebook.com/xplaylist

www.xplaylist.cz