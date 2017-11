Německá festivalová dvojčata Rock im Park a Rock am Ring vypustila první vlaštovky

Do čela headlinerů se postavi FOO FIGHTERS, THIRTY SECONDS TO MARS a GORILLAZ. Po jejich boku bude možné shlédnout Avenged Sevenfold, Stone Sour, A Perfect Circle, Marilyn Manson, Parkway Drive, Good Charlotte, Bullet For My Valentine, Rise Against.

A to ještě není všechno, seznam pokračuje! Hollywood Undead, Enter Shikari, Body Count feat. Ice-T, Black Stone Cherry, Asking Alexandria, Meshuggah, Jimmy Eat World, Callejon, Caliban a dalsi.

Festivaly se konají souběžně první červnový víkend (1.-3.6. 2018).

Rock Im Park tradičně proběhne na Zeppelinfeld v Norimberku a Rock Am Ring na okruhu formule 1 v Nürburgring/Eifel.

Více informací naleznete zde: http://www.rock-im-park.com/