Nergal z BEHEMOTH musel k soudu kvůli údajnému znesvěcení národního znaku

Polské státní orgány si pozvaly na výslech k soudu frontmana BEHEMOTH Adama „Nergala“ Darskiho kvůli údajnému znesvěcení národního znaku designem jeho kapely k loňskému turné „The Republic Of Unfaithful“.

Před rokem jsme vás informovali , že polský aktivista Marek Dudziński obvinil BEHEMOTH ze zneužití polského národního znaku, za což by jim v případě prokázání viny mohla hrozit pokuta, nebo až jeden rok ve vězení. Po roce dospěla celá aféra kolem designu „The Republic Of Unfaithful“ („Republika nevěřících“) až k soudu , o čemž frontman BEHEMOTH informoval na sociálních sítích.

Nergal se vyjádřil následovně: „Tak už jsem zase na cestě do kanceláře žalobce v Gdaňsku, abych byl podroben výslechu v případě „The Republic Of Unfaithful“. Už několik lidí včetně heraldiků bylo vyslechnuto a jejich stanovisko je jasné: NEJEDNÁ SE O POLSKÝ ZNAK. Očividně to žalobcům u soudu nestačí. Hledají obětního beránka? Je to další pokus polské vlády odsoudit Nergala a dát tak odstrašující příklad ostatním umělcům? Co se těmito kroky snaží říct? Nevymrdávej s náma? Polský znak stejně jako ostatní náboženské symboly jsou nedotknutelné? Umění má přísné hranice, které musí Nergal respektovat? Divné časy, divná země, divné okolnosti…Musím přiznat, že se tu necítím bezpečně a pohodlně. Ale jestli se cítím provinile? Kurva ne!“

BEHEMOTH bohužel byli nuceni přestat prodávat veškerý merch s tímto krásným symbolem. To však nic nezměnilo na tom, že se právě tahle trika stala nejprodávanější položkou z jejich katalogu. Ve svém dlouhém vyjádření se pak Nergal ironicky pozastavuje nad tím, co teď mají udělat s fanoušky, kteří si nechali daný symbol vytetovat na své tělo. Mají je zatknout? Sedřít z nich kůži? Nebo je donutit nechat si to přetetovat? Moc by nás zajímala odpověď žalobců na tyhle Nergalovi mazané řečnické otázky. Frontmanovi BEHEMOTH nezbývá než popřát silné nervy.

Každopádně na závěr přinášíme ještě jednu pozitivnější zprávu. V dalším příspěvku na sociálních sítích dává Nergal na vědomí, že se spolu s basákem Tomaszem „Orionem“ Wróblewskim a bubeníkem Zbigniewem Robertem Promińskim zavírají na týden do malebného studia, aby začali společně pracovat na novém albu. Doufejme, že to chlapíkům z BEHEMOTH půjde pěkně od ruky.