Nergalovo country: „Tohle není veselá muzika.“

Temný country projekt Nergala a Johna Portera ME AND THAT MAN se chystá na vydání svého debutu „Songs of Love and Death“. Třetí uvolněná píseň „Cross My Heart and Hope To Die“ vám vykope díru do srdce, stejně jako Nergal kope do hlíny.

„Potřebuji, aby ME AND THAT MAN držel balanc, jelikož potenciál BEHEMOTH je neohraničený. Neustále se zvětšuje a zvětšuje, stává se sofistikovanější, temnější a černější. Ale ME AND THAT MAN je, umělecky řečeno, protikladem BEHEMOTH. Není to veselá muzika, ale osvobozuje,“ říká Nergal.

Nergal píseň nenapsal na amerických prériích, ale v centru Berlína, kde při jízdě dostal náhlé vnuknutí a musel běžet do nejbližší kavárny hodit vše na papír. Píseň se původně měla jmenovat jednoduše „Berlin song“, ale nakonec z ní je „Cross My Heart and Hope To Die“.