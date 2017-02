Nergalovo temné country zní jak od Nicka Cavea

Nergalův dvoučlenný projekt ME AND THAT MAN v něm objevuje svou country/blues stránku se připracuje na vydání debutu „Songs Of Love And Death“ a nyní prezentuje druhou skladbu „Ain’t Much Loving“.

Ústřední postava BEHEMOTH se na projektu podílí s britsko-polským muzikantem Johnem Porterem. „Toto album nemá přetavit fanoušky ME AND THAT MAN do fanoušků BEHEMOTH,“ poznamenává Nergal. „Pokud se jednoho dne u někoho stane, fajn. ‚My Church Is Black‘ je silná deklarace, píseň, která přirozeně láká lidi do extrémního světa metalu and možná, že budou i chtít tento svět poznat a třeba se jim i bude líbit. S ME AND THAT MAN prostě jen vyprávím jednoduché příběhy. Žádné krkolomné metafory a skryté významy. Je to přirozené, organické a oholené na kost. Toto není veselá muzika, ale je osvobozující,“ dodává.