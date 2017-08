Nová píseň CRADLE OF FILTH je inspirována dobýváním Jižní Afriky

Ikony britské extrémní scény s částečně českou crew CRADLE OF FILTH se připravují na vydání svého dvanáctého studiového alba „Cryptoriana – The Seductivness Of Decay“. Z něj přichstali lyric video k písni „You Will Know The Lion By His Claw“.

„Tato píseň je jedna z mých nejoblíbenějších na desce, jelikož má v sobě unikátní duši a vehementní brutalitu. Ten kumulativní úder velmi připomíná éru „Dusk… and Her Embrace“. Při tvorbě písně jsme se inspirovali prací H. Rider Haggarda, viktoriánského spisovatele, který učil v mém rodném městě Ipswichi a vypráví o železniční anexi Transvaalu v Africe během 19. století. Malujeme tak vizi chamtivých machinací lidských, které se střetávají se zuřivým a vykořeněným, přirozeným sokem, což představuje alegorii pro pošlapané a revoltu. Jelikož jsem pohrdlivý lev, mám ono latinské přísloví (tanquam ex ungue leonem) vytetované na své paži,“ vysvětluje Dani Filth.