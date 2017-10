Nová deska DR. LIVING DEAD! zamířila vysoko v bodování

Nová deska thrasherů DR. LIVING DEAD!, „Cosmic Conqueror“, se umístila na velmi slušném osmém místě aktuální tabulky desek. Mrkněte na retro klip k „Terror Vision“.

Švédští retro thrasheři, kteří dávají vzpomenout ve svých písních i na crossover, se vracejí do zlaté éry žánru, tedy do 80. let. Novinka „Cosmic Conqueror“ je v pořadím jejich čtvrtým dlouhohrajících zářezem.

Kluci se u nás už několikrát ukázali, naposledy, pokud paměť neklame, předvedli sympatickou show na Metalfestu. A 8. února přivezou masky do Prahy, do klubu Underdogs‘.