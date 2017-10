Nová deska UNDER THE SKIN bude koncepční

Frýdecko-místecká kapela UNDER THE SKIN na novém, v pořadí již druhém, albu „Planet Earth’s Survivors“ představuje komplexní strhující příběh hrdiny, který navzdory nepřízni osudu bojuje nejprve o svůj domov, o svůj život, a nakonec i o smysl své existence.

Album přes svou expresivnost představuje různá aktuální témata (touha vyrovnat se se smrtí dítěte, elementární boj proti zlu, proti korporacím aj.). Kapela představuje také svůj široký hudební záběr; na albu se objevují prvky alternativy, rocku, metalu, rapu i country. Žánry se do sebe přelévají přirozeně a barevně podkreslují příběh.

Kdo jsou UNDER THE SKIN? Čtyřčlenná kapela pod současným názvem funguje od roku 2012. Odehráli řadu koncertů v regionálních klubech a s rostoucím počtem fanoušků rostla i chuť koncertní materiál vydat. Na jaře roku 2015 vyšla prvotina „Moth & bulb“, kde kapela ukázala, že se nebojí žánrových experimentů a stává se pevnou součástí místní undergroundové scény. Na jaře roku 2017 kapela zamířila do studia, kde nahrála svou druhou desku „Planet Earth’s Survivors“. Album bylo pokřtěno 28. října v hudebním klubu Sokolík ve Frýdku-Místku.

Sestava Pavel Krpec – zpěv, kytara, texty Jan Ševčík – kytara Petr Urbiš – baskytara, doprovodný zpěv Jiří Ševčík – bicí