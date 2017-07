Nový klip ARCH ENEMY přesáhl 2 miliony zhlédnutí. Ostrava v Plamenech čeká

Mezinárodní zářící hvězda ARCH ENEMY vydala před týdnem a kousek ochutnávku z nového alba „Will to Power“ v podobě klipu k písni „The World Is Yours“. Za dva dosáhl přes milionu zhlédnutí a nyní má slušně přes 2 miliony. Alissa & Co. se za méně, než dva týdny představí 5. 8. jako headliner Ostravy v Plamenech.

„Díky moc všem našim fanouškům po celém světě za tento ohromný zájem o naše nové dílo. Hrozně se těšíme, až si z ‚Will to Power‘ poslechnete více. Chceme rovněž poděkovat režisérovi Patrikovi Ullaeuovi za video a samozřejmě Kult Managementu a Century Media/Sony Entertainment za jejich tvrdou dřinu a podporu,“ říká kytarista Michael Amott.

„Will to Power“ vyjde 8. září u Century Media. Spark samozřejmě nemůže takto velkou událost opomenout a spáchal u této příležitosti s ARCH ENEMY rozhovor a v plánu jsou další věci.