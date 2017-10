Nový klip DORO v produkci Spark TV!

Metalová královna DORO uvedla dnes v premiéře svůj nový klip. Jedná se o cover Davide Bowieho, a sice píseň "Heroes". DORO text upravila do své rodné mateřštiny a německy je to "Helden". Nestárnoucí legenda pojala klip jako poctu všem svým hudebním hrdinům, se kterými mohla během své kariéry spolupracovat. Ve videu se tak objevují Lemmy z MOTÖRHEAD nebo Ronnie James Dio. S radostí se můžeme pochlubit, že natáčení a zpracování klipu svěřila do rukou naší Spark TV! Vše proběhlo v druhé polovině září ve Rockcity studiu v německém Solingenu. Mrkněte na výsledek.

Režisérem klipu byl náš redakční kolega David Havlena . Právě on sám se postavil i za kameru a vzal na svá bedra výslednou podobu klipu. "Šlo to lehce. S DORO jsme si už předem nastínili, jak by měl klip vypadat. Dokonce si myslím, že výsledek předčil očekávání. Je to ale právě díky DORO, která na placce působila profesionálně a současně pracovala s velkou pokorou. Je příjemné, když vám takový člověk plně důvěřuje a nechá se bez pochybností řídit vašimi pokyny. Určitě bych si to ještě někdy zopakoval. Třeba i s celou kapelou", popisuje své pocity z natáčení David. V listopadovém Sparku pak přineseme kompletní report z celého natáčení. Singl "Helden" současně předznamenává vydání nového alba DORO. To ponese název "Für Immer" a půjde o kolekci hitů a rarit přezpívaných kompletně v němčině. Zpěvačka tak chce tímto způsobem poděkovat za přízeň svým domácím fanouškům, kteří jsou ji věrní už více než třicet let. Deska vychází už za týden 27. října.

nové album DORO "Für Immer"

Spark TV u příležitosti premiéry nového klipu DORO zpustila i svůj nový web určený hlavně kapelám a muzikatnům a to na adrese www.sparktv.cz