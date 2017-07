Odložený klip CRADLE OF FILTH konečně venku

Anglický koráb extrémního metalu CRADLE OF FILTH s částečně českou posádkou vyplouvá za svou dvanáctou deskou. „Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay“ vyjde 22. září a nyní je konečně k dispozici avizovaný videoklip.

„Pracovat s tak umělecky založeným režisérem jakým je Artūrs Bērziņš je velká pocta. Video bylo pečlivě naplánováno, je v něm myriáda extra věcí a podílela se na něm velká crew, včetně maskérek, kulisáků, vrány, velmi dobře vychovaných hadů, velkého množství sněhu, svící, vody, stromů, nahých těl a naříkajících truchlících. Na natáčení jsme odcestovali do Rigy, což bylo zajímavé samo o sobě. Video je fantastické, bere si inspiraci z temně erotických obrazů přebalu a převádí je do bohatě kolorovaného filmu. Natáčení bylo skvělé,“ říká Dani Filth.