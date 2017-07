Orientalisté ORPHANED LAND vydají v lednu nové album, growling je zpět

Průkopníci orientálního metalu, ORPHANED LAND, oznámili, že 26. 1. roku 2018 vyjde jejich nové album s názvem „Unsung Prophets & Dead Messiahs“. Izraelce má na albu doplnit hostovačkou, mimo jiné, Steve Hackett a Kobi se vrátí ke growlingu.

Většina „Unsung Prophets & Dead Messiahs“ už byla nahrána a nyní procházíme zkušenýma rukama Jense Bogrena, který se stará o mastering a maxing a slibuje zatím největší produkci v kapelní historii.

„Zdravíme z nahrávacího studia! Jsme velice natěšení a netrpěliví, až uslyšíte ‚Unsung Prophets& Dead Messiahs‘. Chtěl bych touto cestou informovat naše old schoolové fanoušky: growling je zpět a stejně tak zabijácké melodie které vám zlomí srdce. A na osobnější notu, je to naprosto úžasný pocit, když víte, že i po 25 letech kariéry, děláte to nejlepší, co můžete. Připravte se na něco silného!“ oznamuje nadšeně ze studia frontman Kobi Farhi.

ORPHANED LAND sestava: Kobi Farhi – zpěv Chen Balbus – kytara Idan Amsalem – kytara Uri Zelcha – baskytara Matan Shmuely – bicí

Připomeňme si poslední zásek OL a to titulní píseň z „All Is One“.