Osm rockerů okouzlených country

Následující sedmička se za svou lásku ke country rozhodně nestydí. Na závěr přijde naopak ikona country, jež ke sklonku života předělala hned několik rockových šlágrů. Komu by to u táboráku hrálo nejlépe?

1. Steven Tyler - Frontman AEROSMITH vydal první sólovou desku „We´re All Somebody From Somwhere“ v červenci roku 2016. Tyler se na ní poprvé naplno vydal do vod country, přičemž s tímto žánrem koketoval už v minulosti. Kromě čtrnácti vlastních písní skrývala deska i country předělávku hitu „Jani´s Got a Gun“ od AEROSMITH z roku 1989, nová verze má však mnohem temnější atmosféru než originál.

2. Danny Worsnop - Debutové sólové album „The Long Road Home“, které se ponese na vlnách country, vypustí frontman skupiny ASKING ALEXANDRIA Danny do světa 17. února. Vznik počátečního nápadu na tuto nahrávku se datuje do období, kdy mladý Worsnop „v zimě roku 2013 na hotelu The Grafton v Las Vegas ležel na posteli s bušícím srdcem, zatímco v jeho žilách koloval koks v hodnotě tisícovky dolarů.“ Za pár týdnů se po rehabilitaci Danny vrátil do toho samého hotelového pokoje. „Uprostřed noci jsem se vzbudil v kaluži potu, což v té době pro mě nebylo nic nového. V hlavě mám melodii. Vezmu kytaru, nahraju si ten nápad, který zažehl jiskru vize, že jednoho dne stvořím album, které se bude od všech předchozích lišit,“ prozrazuje Danny. Nahrávka vznikala během roku 2016.

3. Nergal - Nebo spíše jeho nový projekt ME AND THAT MAN. V goticko folkovém projektu kromě frontmana BEHEMOTH působí ještě britsko-polský muzikant John Porter. K prvnímu singlu „My Church Is Black“ z první desky nechybí ani peprné video a skladba je navíc na Youtube ke zhlédnutí i v polské verzi. Debutová fošna „Songs Of Love and Death“ vychází 24. března.

4. David Vincent - Několik měsíců po odchodu Davida z MORBID ANGEL uniklo na veřejnost video, na němž 9. ledna 2016 ve White House Saloon v Texasu hraje svou novou vlastní country písničku „Buyer Bewar“. Vincent následně potvrdil, že by rád brzo napsal a vydal country album.

5. Jimmy Bower - Bubeník DOWN a kytarista EYEHATEGOD a SUPERJOINT v jedné osobě, to je americký muzikant Jimmy Bower. Přezdívá se mu „Kmotr Jižanského Metalu“ a je neodmyslitelně spjatý s multikulturním městem New Orleans. Vzhledem ke zdejší bohaté bluesové a jazzové tradici není divu, že i Jimmy si pod svým jménem rozjel sólový country projekt. Zatím byl zveřejněn první singl „Yesterday“, přičemž žádné další detaily ohledně debutového alba nebyly prozrazeny. Spekuluje se ovšem o tom, že by mělo vyjít někdy během letošního roku.

6. John 5 - Kytarista narozený jako John William Lowery se proslavil zejména pod pseudonymem John 5. Šest let hrával s MARILYNEM MANSONEM, od roku 2005 je pak součástí smečky ROBA ZOMBIEHO. I když zatím nevydal plnohodnotnou country desku, často jsou v jeho sólové tvorbě slyšet vlivy country a bluegrass. Ukázka pochází ze sólovky „Songs for Sanity“.

7. Rody Walker a Arif Mirabdolbaghi - V roce 2012 se frontman PROTEST THE HERO Rody Walker a jejich tehdejší basák Arif Mirabdolbaghi spojili, nahráli pár country písní a zveřejnili je na Soundcloudu. Projekt nesl pracovní název REFUGEES. Arif v něm působil na basu, banjo a rytmickou kytaru, zatímco Rody měl na starosti rytmickou kytaru a foukací harmoniku.

8. Johnny Cash - Muž, jenž svým nezaměnitelným hlasem výrazně ovlivňoval americké country přes čtyři dekády, nás navždy opustil 13. září 2003. Necelý rok před tím vyšlo za dohledu producenta Ricka Rubina jeho album „American IV: The Man Comes Aroud“, na kterém se objevily předělávky slavných rockových hitů jako „In My Life“, „Personal Jesus“ nebo „Hurt“. Právě Trent Reznor z industriálně metalových NINE INCH NAILS byl zpočátku z počínání Cashe nesvůj. „Jeho zájem mi lichotil, ale ten nápad na předělávku mi zprvu připadal jako by byl dělaný jen pro efekt. Když mi přišla hudební nahrávka písně, byl jsem z jejího podání nesvůj. Cítil jsem se jako bych pozoroval někoho jiného, kdo si to rozdává s mou holkou. Až když jsem dělal se Zackem De La Rochou v New Orleans a přišla mi verze písně s klipem od Marka Romaneka, pochopil jsem. Slzy v očích, ticho a husí kůže. Právě jsem svou holku ztratil, protože ta píseň už nikdy více nebude jenom moje,“ vzpomíná Reznor. Cashova verze legendárního žalozpěvu byla čerstvě použita v traileru k filmu Logan, v němž se herec Hugh Jackman naposledy objeví v roli Wolverina.