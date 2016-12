Ostrava v plamenech přiveze švédské CIVIL WAR

Před několika lety se kytaristi Oskar Montelius a Rikard Sundén, klávesák Daniel Mÿhr a bubeník Daniel Mulback oddělili od Joakima Brodéna s Pära Sundström z od domovských SABATON. Tím se položil základ CIVIL WAR.

Zanedlouho nato do svých řad přizvali basistu Stefana Erikssona a zpěváka Patrika Johanssona a CIVIL WAR byli na světě. Tento sextet podle svých slov hraje mix tradičního heavy/power metalu a old-school hard rocku. Se SABATON mají CIVIL WAR společná témata svých skladeb, mj. historii, války, bitvy, hrdiny a podobně. Jak sami říkají – od zvuku své bývalé kapely se vzdálili více než hodně. Hlavně ubrali na klávesách. Jak se jim to daří, můžeme slyšet na albu „The Killer Angels“, které bylo doma, ve Švédsku oceněno zlatou deskou, což se jim povedlo také s loňským albem „Gods & Generals“ a letošní novinkou „The Last Full Measure“!