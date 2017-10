Ostrava v plamenech se stává dvoudenním festivalem a ohlašuje prvního headlinera

Přátelé, proslýchalo se, že Ostrava v plamenech se stane od roku 2018 festivalem dvoudenním. Tuto radostnou zprávu v tuto chvíli potvrzujeme!

V pořadí 5. ročník Ostravy v plamenech proběhne jako obvykle o prvním srpnovém víkendu, konkrétně v pátek 3. a sobotu 4. srpna 2018. Myšlenkou na dvoudenní festival jsme se intenzivně zabývali poslední dva roky a jedinou překážkou byla nemožnost zajistit pro vás kvalitní kemp v areálu festivalu. Tuto překážku se nám konečně podařilo překonat.

Máme pro vás připraven kemp, který se bude nacházet zhruba 5 min. chůze od festivalového areálu v rámci Dolní oblasti Vítkovice. Kemp bude dost blízko na to, abyste k němu došli pohodlně pěšky a zároveň dostatečně daleko na to, abyste si v případě potřeby mohli od hlasité muziky pořádně odpočinout. Kemp bude vybaven veškerým sociálním zařízením, tady WC, sprchami a podobně. Součástí kempu bude i velké parkoviště. Nemusíte se bát, že byste museli svá auta ponechat někde jen tak napospas. Parkoviště bude hlídané stejně tak jako kemp.

Připravujeme pro vás také restauraci přímo v areálu kempu, kde se nejen skvěle nasnídáte, naobědváte nebo navečeříte, ale také napijete, a to po celou dobu konání festivalu. Můžete tam taky jen tak odpočívat, dát si dobré kafe a vůbec relaxovat, jak se sluší a patří. A teď k cenám. Za stanové místo v kempu zaplatíte 200 Kč, za osobu 150 Kč a za hlídané parkoviště 200 Kč na celý festival. Jednoduše řečeno, pokud pojedete na Ostravu v plamenech ve dvou autem, zaplatíte za kemp včetně parkování celkem 700 Kč, a to se vyplatí! První vlna dvoudenních vstupenek jde do prodeje 1.11. za zaváděcí cenu 890 Kč. Za tuto cenu uvidíte celkem 13 špičkových kapel z celého světa!

POZOR!!! Prvních 100 z Vás, kteří si koupíte 2 permanentky za zaváděcí cenu 890 Kč dostanete festivalové tričko zdarma. Platí pro předprodejní místo v Infostánku Obchodního centra Futurum Ostrava na Novinářské ulici v Mariánských Horách.

Prvním s headlinerů pátého ročníku festivalu Ostrava v plamenech bude britská legenda heavy metalu – SAXON!!!

Skupina SAXON byla založena již v roce 1976 v městě Barnsley v hrabství Yorkshire. Vedle IRON MAIDEN a JUDAS PRIEST patří k průkopníkům nové vlny britského heavy metalu (NWOBHM). SAXON během své více než čtyřicetileté kariéry natočili jednadvacet studiových alb. To nejnovější dostane název „Thunderbolt“ a vyjde v lednu 2018. Na podporu novinkového alba vyrazí SAXON na severoamerické turné ve společnosti JUDAS PRIEST a BLACK STAR RIDERS.

Posléze se přesunou do Evropy a my budeme mít jedinečnou šanci vidět je v jejich životní formě. Jak je v rámci festivalu Ostrava v plamenech dobrým zvykem, kapela zahraje svůj plnohodnotný koncertní set, nikoliv jen obligátní festivalové vystoupení.