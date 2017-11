Ožijí KINGDOM COME v původní sestavě?

Jak praví známá pravda – nikdy neříkej nikdy. Své o tom nejspíš vědí i němečtí rockoví veteráni KINGDOM COME. Navzdory tomu, že kapelník Lenny Wolf loni touto dobou vstoupil do stavu rockově důchodcovského, i navzdory pár let starým neúspěšným snahám o reunion. Bubeník James Kottak, toho času zproštěný povinností ve SCORPIONS, si pustil pusu na špacír a tvrdí, že v zákulisí se kuje velký comeback!

„Bavíme se s Lennym o tom, že bychom příští rok mohli s KINGDOM COME něco podniknout. Nechci tomu říkat reunion, spíš by to bylo takové znovushledání, jelikož příští rok uplyne třicet let od vydání našeho debutového alba. Už jsme se k tomu chystali někdy před pěti lety, ale z plánované rozlučky SCORPIONS tehdy nakonec sešlo, takže já zůstal s nimi,“ připomíná Kottak minulé události.

KINGDOM COME si později dokonce pohrávali s myšlenkou, že by Kottaka za bicími zastoupil všudybyl Mike Terrana, ale tyto plány nakonec vyšuměly do ztracena, až Lenny Wolf loni v létě přišel s prohlášením, že se znechucen hudební branží stahuje do ústraní. „Dnes je však pět původních členů k dispozici, a pokud jde o mě, mám všechny rád a tu muziku, co jsme spolu kdysi udělali, miluju, tak uvidíme, co z toho bude,“ básní Kottak a věří, že kulaté výročí eponymního debutu, který pro KINGDOM COME znamenal rovnou průlom, bude pro ostatní pádnou motivací, aby se znovu sešli.

„Kdyby k tomu došlo, určitě bychom odehráli jak klasické koncerty, tak festivaly. Poptávka je už teď obrovská, zvlášť, kdybychom se sešli v původní sestavě. V současnosti jsme ve fázi plánování, ale věřím, že k tomu dojde. I když, možná taky ne. Člověk nikdy neví.“