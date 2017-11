Ozzy přibere s sebou do Prahy uctívače 70s‘ HOLLYWOOD VAMPIRES

Ozzy Osbourne, člověk, kterého netřeba nikomu představovat, slaví 5 desítek let působení na hudební scéně. Ozzy si sám sobě k pěti křížkům nadělil poslední Farewell World Tour. V Praze jej máme 13. 6. 2018. A bere s sebou matadory z HOLLYWOOD VAMPIRES.

Ozzy Osbourne, zpěvák a skladatel, který vstoupil do Rock & Rollové síně slávy, držitel řady prestižních ocenění včetně Grammy oslaví padesáté výročí své umělecké dráhy (jako sólový umělec, stejně jako zpěvák skupiny BLACK SABATH, která byla založena v roce 1968).

V rámci turné bude Ozzy vystupovat po celém světě až do roku 2020 a zároveň půjde o konečné celosvětové koncertování tohoto legendárního umělce. Ozzy však nevyloučil, že v budoucnosti vystoupí na vybraných koncertech. „Lidé se mě stále ptají, kdy že to půjdu do důchodu,“ říká Ozzy. „Tohle bude moje poslední světové turné, ale nemůžu říct, že ještě tu a tam nevystoupím.“

Ozzyho koncertní kapelu tvoří jeho dlouholetí spolupracovníci Zakk Wylde (kytara), Blasko (basová kytara), Tommy Clufetos (bicí) a Adam Wakeman (klávesy).

Superskupina HOLLYWOOD VAMPIRES vznikla v roce 2015 a u jejího zrodu stály takové veličiny rockové hudby jako Joe Perry (Aerosmith), Alice Cooper nebo herec Johnny Depp. Skupina, která ve své tvorbě oslavuje rockové vzory 70. let minulého století a jejich tvorbu, vydala ve stejném roce i stejnojmenné album, na kterém si zahostoval například i Paul McCartney nebo Dave Grohl z Foo Figters.

Původně studiový projekt absolvoval v roce 2015 i několik exkluzivních koncertů, v rámci kterých se k hvězdné sestavě přidali i další slavní hudebníci, mezi kterými nechyběl například Duff McKagan, Tom Morello, Perry Farrell nebo Marilyn Manson. Kapela pokračovala v koncertování i v následujícím roce, ze slavných umělců však zůstal již pouze McKagan, který účast v projektu v roce 2016 taktéž ukončil.

Rocková hudba je však věčná a její odkaz nesmrtelný, a proto se Hollywood Vampires vydají na koncertní turné i v roce 2018. Skvěle sehranou partu výjimečných hudebníků by na nadcházejícím turné měl tvořit Tommy Henriksen (Alice Cooper, Warlock), Matt Sorum (Guns N‘ Roses, Velvet Revolver), Robert DeLeo (Stone Temple Pilots) a Bruce Witkin.