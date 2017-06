PANDEMIA jako headliner Endlessly Restless festu

Poslední víkend před prázdninami zažije pražská Modrá Vopice nářez v mnoha odstínech deathu. Celkově osm spolků nadšenců tvrdé muziky v čele s ústeckou úderkou PANDEMIA se představí na druhém ročníku Endlessly Restless festu. Začátek je již v 16:00.

Poslední sobotu před prázdninami jsme si pro vás připravili druhý dějství našeho letního festiválku. Skladba kapel je ve finále tentokrát o jedno jméno početnější a bude se srocovat kolem hlavního tahouna letošního ročníku – zkušenejch death metalovejch harcovníků PANDEMIA. Tyhle chlápky z Chebu asi netřeba nijak blíž představovat, protože se na extrémně metalový scéně úspěšně prezentují už nějaký ty dvě desítky let a jejich mocný chapadla se za tu dobu stihly rozprostřít všude po světě. V Praze jejich fans celkem dlouho suší hubu, takže sázka na vyhladovělost publika hlavního města je jasná, bude to smršť.

Další jméno, který bude český hudební obci určitě moc dobře známý, jsou českobudějovičtí COLP. Pánové prezentující se škatulkou „math metalcore“ v Praze taky celkem abstinovali (naposledy tu vířili v únoru minulýho roku) a zároveň pracují na novém albu, který chtějí vypustit ven na podzim a oslavit tím 20 let existence. Tutově tedy zazní i nějaký ty nový fláky.

Rovnou dva zástupci dorazí z Litoměřický oblasti – prvními z nich jsou MEAN MESSIAH. Rouhačská trojice postavená okolo Dana Frimla, která hrne industrial thrash neúnavnýho tempa, sem dorazí taky po nějakejch těch měsících, a kromě svých osvědčených pecek z alba „Hell“ a singlu „Let Us Pray“ ve Vopici poprvý odprezentuje i svůj novej merch. Druhá skvadra s lichotivých názvem WE ALL GONNA DIE je skupina šesti hladovejch psů, který do vás nasolej pořádnej post-apo deathcore. Tanečky zaručený – snad se z Vopice po jejich setu nestane jedna velká „Ruin“.

Z Tábora přifrčí energičtí F. O. B. a očekávej tedy na pódiu pořádnej metalcore mazec. Hojně koncertující zkušená sebranka, která se na scéně motá už taky hezkou řádku let, zcela jistě ví, jak správně rozvířit pit a dostat fans do varu. Kdybys měl pochybnosti, zabrouzdej na YouTube a mrkni na jejich stále aktuální videoklip ke skladbě „The Adult Toys“, tímhle tě přesvědčí!

Svoje místo na akci budou mít i pořádající DILIGENCE – skupina pěti individuí v čele s amazonkou Dahlien předvedou příchozím svoji verzi moderního deathmetalu, kterou navíc v probíhajících týdnech zaznamenávají ve studiu The Barn na svoje první dlouhohrající album. Přijď jim zhodnotit formu a naladit se na blížící se placku!

Poslední dvojice z výčtu vystupujících je spíše těžkotonážnějšího charakteru. Na jedný straně to bude čtyřčlennej turnovskej export, pod krycím názvem CAPTURE OR KILL. A jak už název napovídá, očekávej pořádnej deathcore valník! No a jako poslední si představme pražský mladý floutky MARIO THE SHROOMER, který se zamilovali do guttural beatdownu a celou akci i přesně v 16:00 odpálí – hezky pěkně natvrdo bez nějakýho sraní.