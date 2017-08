PÄNZER: Duše old schoolu nikdy nezemře

Nahoďte džísku a běžte do krytu, německý PÄNZER opět brázdí bitevní vřavu. Dva a půl roku po vydání „Send Them All To Hell“ se heavy metal all stars band vrací s novinkou „Fatal Command“. Deska vyjde 6. října a má mít v sobě, co má čtveřice zakořeněno v srdcích, lásku pro čistý heavy metal.

„Skládáme tímto naši poctu raným dním a éře NWOBHM,“ říká kapelmeister Schmier. „Nové písně jsou rychlejší, chytlavé a melodičtější, aniž by v tom byla komerce. Chceme držet naživu starou a původní duši metalu.“

„Fatal Command“ se honosí provokativním, sociálně-kritickým artworkem z Little Creek Studios z Basileje. Jedna skutečnost, ale odděluje „Fatal Command“ od kompletní heavy metalovosti. „Není tam ždádná balada! Ale jakožto zpěvák jsem chtěl lidstvo ušetřit,“ směje se Schmier.

Po odchodu kytaristy Hermana Franka rekturovala jednotka PÄNZER Pontuse Norgrena z HAMMERFALL a V.O. Pulvera (G.U.R.D., POLTERGEIST), kteří jsou nyní již plnohodnotnými členy.