Papa Zero ohlašuje nový věk u GHOST

Švédská kapela GHOST se definitivně rozloučila s Papou Emeritem III. V sobotu proběhl v Göteborgu jeho poslední koncert. Nastal konec jeho vlády, konec éry „Meliora“. Bude nový papež.

V nedávném rozhovoru Tobias Forge uvedl, že nové album je už na cestě, takže fanoušci netrpělivě očekávali příchod nového papeže.

Po násilném odtáhnutí Papy III. z pódia, se vybelhal vetchý stařec v papežském ornátu. Jeho téměř umrlčí maska s šedým bělmem naznačuje velmi pokročilý věk. Za doprovodu bodyguardů a kyslíkové bomby převzal do rozklepaných pařátů mikrofon a řekl italsky: „Já jsem Papa Emeritus Zero. Párty je u konce. Začíná středověk.“

Co bude dál? Je toto nový Papa? Nebo se jedná pouze o posla? Na sociálních sítích se množí teorie zmatených fanoušků. Jisté je ale jen jedno, že se to určitě dozvíme na jaře, protože právě na duben ohlásili GHOST své nové, v pořadí čtvrté album. Tak co, těšíte se na Dobu temna?