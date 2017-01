Pardálové amerického rocku NIGHT RANGER s další deskou

Kapela, co ztělesňuje zvuk osmdesátých let se i v roce 2017 žene s dravou energií kupředu. Kytarami tažený melodický hard rock je hlavní hudební devízou nového alba NIGHT RANGER, „Don’t Let Up“. Poslechněte si song „Somehow Someway“.

„Album ‚Don’t Let Up“ je výslednicí pěti muzikantů, kteří žijí a dýchají pro rock ‘n roll 24/7. Po 35 letech na scéně jsou NIGHT RANGER opět připraveni dát všem fandům vědět, že je to je jenom Rock and Roll, ale tak to máme rádi,“ říká o névm albu baskytarista a vokalisty Jack Blades.

„Píseň ‚Somehow Someway‘ jsou celí NIGHT RANGER. Zachycuje nejen duši našich živých vystoupení, ale je rovněž esencí toho, čím jsme a čím jsme byli po posledních 35 let. Americká rock and rollová banda, co nakopává zadky, tečka,“ doplňuje Blades.

„Dávejte pozor, až di ji pustíte v autě, ani se nenadějete s už to smažíte nepovolenou rychlostí,“ říká bubeník a zpěvák Kelly Keagy.

Album „Don’t Let Up“ vychází 24. března u Frontiers Music Srl.