Piráti ALESTORM mají deset let od „Captain’s Morgan Revenge“

Skotská pirátská bárka ALESTORM se rozhodla oslavit uplynulých deset let od vydání debutního, alkoholem smrdícího, alba „Captain’s Morgan Revenge“ tím, že jej remixovala a umístila vinyl. Produkci obstaral jako tenkrát Lasse Lammert z LSD Studios.

„Ou wow! Ani nemůžeme uvěřit, že už je to 10 let, co jsme nahráli tuhle desku. Byli jsme tenkrát všichni velmi špatní muzikanti a jenom díky ohromným schopnostem našeho producenta Lasseho Lammerta se dalo dohromady pár poslouchatelných písní. No, ale zdá se, že několika z vás se to stejně líbí, takže jsme se rozhodli dát mu nový háv, když už má těch deset let. NE, není to jednen z těch debilních betonovejch remasterů, jaký dělaj některý kapely a NE, není to re-edici nahraná partou unavených muzikantů bez zájmu o věc. Vzali jsme původní multistopový materiál (špatné hraní, laciné klávesy, příšerný vokál a vůbec) a prostě jsme to remixovali, aby celé album bylo údernější, dynamičtější a drželo pospolu. Asi si ani nevšimnete rozdílu. Ale je tam! A zní to skvěle na vinylu, kam se album dostane vůbec poprvé,“ říkají ALESTORM.

Poslechněte si, jak zní 10 let stará první deska pirátů. A mimochodem, s Chrisem Bowesem jsme dělali Deep Look Inside před koncertem ve Vídni a měl by vyjít v prosinci!