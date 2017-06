Pistolníci z ORDEN OGAN uvádí druhý singl z „Gunmen“

Německá power metalová kapela ORDEN OGAN, která poctivou prací sbírá fanoušky a neustále se zlepšuje vysílá do světa novinku „Gunmen“. Ještě, než celá deska vyjede z lisovny na pulty obchodů, můžete si pustit druhý uvolněný singl „Fields Of Sorrow“.

„‘Fields of Sorrow‘ je pro nás velmi důležitá skladba, kromě titulní písně alba, je to jediná skladba v historii ORDEN OGAN, kterou jsem napsal společně s kytaristou Tobim. Je to také naše asi nejmelancholičtější píseň, kterou jsme kdy nahráli. Lyricky jsme otevřeli svět temné fantasy/Divokého západu/občanské války a vyprávíme příběh muže, který přišel o lásku svého života na bojišti a musí ji pohřbít tam, zatímco kolem zuří válka. Text popisuje jeho temné, srdcebolné myšlenky oněch minut, je to smutný leč realistický obraz lidské existence. S epicko-melancholickým refrénem, moderními groovy, riffy a orchestrálními aranžemi má ‚Fields of Sorrw‘ všechny poznávací znaky ORDEN OGAN,“ popisuje píseň vůdce kapely Seeb Levermann.

„Gunmen“ vychází 7. července u AFM records.